سر محمد صلاح وتصدير الكلاب والقطط

المصدر: جوني جبور- دبي

نشر النجم الدولي المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح "تغريدة" على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول أنباء عن اتخاذ وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي المصرية، إجراءات من أجل تصدير كلاب وقطط لدول أخرى.

وعبر النجم العالمي في تغريدته عن رفضه الشديد لمقترحات تصدير الحيوانات إلى الخارج، بعد أن كتب على حسابه في "تويتر": "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان، هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث"، مضيفاً: "لا لانتهاك حقوق الحيوانات"، خصوصاً أن صلاح أرفق هذه التغريدات بصورته الشخصية برفقة القطط التي يمتلكها النجم المصري في منزله وهي من سلالة "Balinese" ذات الشعر الطويل وذات العيون الملونة، الشبيهة بقطط السيامي.

ولاقت تغريدات النجم المصري تفاعلاً كبيراً، بعد أن نشر مدونون صورا لقططهم ردا على تغريدات صلاح، بجانب كتابة رد على تغريدات صلاح قائلين له "قطتي تشكرك".

وتداولت وسائل إعلام مؤخراً أنباء تفيد بأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية اتخذت إجراءات من أجل تصدير كلاب وقطط لدول أخرى، الأمر الذي نفته الوزارة يوم السبت الماضي.