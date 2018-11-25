10 لاعبين يرغبون في الرحيل عن «مان يونايتد» بسبب مورينيو

المصدر: حميد نعمان - دبي

واصل مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، لعبته المفضلة في تحدي لاعبيه في كل فريق يدرّبه، وكان آخرها، في التصريحات الصحافية قبل أيام، التي وصف فيها عدد من لاعبي مان يونايتد الشباب بـ«المدللين»، قائلاً إنهم يحتاجون لأن يكونوا «رجالاً».

وكعادته لم يترك مورينيو لاعباً إلا ودخل معه في صراع، لعل أبرزهم الفرنسي بول بوغبا، ومع عدم وضوح رغبة إدارة النادي في إقالة المدرب، تواترت الأخبار في الأيام الماضية عن رغبة عدد كبير من اللاعبين في مغادرة الفريق، إما في الانتقالات الشتوية أو الصيفية، وعلى رأس أبرز 10 منهم، بول بوغبا، والإسباني ديفيد دي خيا، والتشيلي أليكس سانشيز، نلقي عليهم الضوء في التقرير التالي:

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