الاتحاد المصري يوقف مدرب وادي دجلة

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف المدير الفني لوادي دجلة، تاكيس جونياس، مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد خلال مباراة فريقه مع بيراميدز، لما بدر منه. كما قررت اللجنة إيقاف المدير الإداري لبيراميدز، وليد بدر، مباراتين للطرد خلال المباراة، لما بدر منه، و20 ألف جنيه غرامة على نادي بيراميدز للسباب الجماعي من جماهيره، ما أدى إلى إيقاف المباراة.

ووقّعت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الاتحاد السكندري، لتكرار السباب الجماعي من الجماهير خلال مباراة إنبي، ضمن الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز.