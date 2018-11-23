كلوب: لا يوجد ما يدعو إلى انتقاد لاعبي ليفربول

المصدر: لندن - رويترز

يخوض ليفربول أفضل بداية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ انطلاق المسابقة بمسماها الجديد عام 1992، لكن مدربه يورغن كلوب لا يرى سبباً لعدم المضي قدماً، ومواصلة التطور، وتحقيق نتائج جيدة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات.

ويحتل ليفربول، الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، متأخراً بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

ورغم ذلك طالب المدرب الألماني بالمزيد من لاعبيه لتحقيق أول لقب للفريق منذ الفوز بكأس الأندية الإنجليزية عام 2012. وأضاف المدرب الألماني «بالطبع لا يوجد ما يدعو إلى انتقاد اللاعبين، لأنهم يقومون بعمل جيد حقاً».

وقال كلوب خلال حفل عشاء لدعم مؤسسة النادي الخيرية: يمكننا التطور، يجب علينا ذلك وسنفعل، لكن مع تقديم أداء جيد يجب الفوز بالمباريات، هذا هو الوضع وما فعلناه بالفعل. وفي مثل هذه الفترة الموسم الماضي خسر ليفربول مباراتين بالدوري، وكان في المركز الخامس لكن سلسلة من العروض الدفاعية الجيدة، جعلت ليفربول أحد ثلاثة أندية لم تخسر حتى الآن إلى جوار سيتي وتشيلسي.