بريطانيا تحذر الشركات من المشاركة في مشروع إي1 الإستيطاني بالضفة الغربية

حث ​وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الاثنين الشركات والأفراد على عدم المشاركة في عطاءات تتعلق بمشروع إي1 الاستيطاني ‌في الضفة الغربية، محذرا من ‌أن المشاركين في بناء ‌المستوطنات غير ‌القانونية ‌ربما يواجهون عقوبات.

وقال ميليباند في ​بيان "نحث ‌الشركات ​والأفراد على عدم المشاركة في عطاءات البناء ​الخاصة بمشروع إي1. وينبغي أن يكونوا على دراية بالعواقب القانونية والسمعة المترتبة على ذلك، بما في ذلك ‌خطر التورط في انتهاكات جسيمة ​للقانون الدولي".