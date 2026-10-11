سلحفاة أيقونة عمرها 194 عاماً.. قد تحمل مفاتيح لإطالة العمر

قال علماء إن طول عمر أقدم حيوان بري معروف في العالم، وهو سلحفاة ألدابرا العملاقة المسماة جوناثان والتي ​يقدر عمرها بنحو 194 عاماً، قد يُعزى إلى مزيج من السمات الجينية والقدرة على الحفاظ على عمل الأنظمة الخلوية الرئيسة بطريقة ‌أكثر شباباً.

ومن المعروف أن ​هذا النوع يعيش لأكثر من 100 عام، لكن جوناثان تجاوزت هذا العمر بكثير. وأحضرت هذه السلحفاة إلى جزيرة سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط الأطلسي وهي حيوان بالغ في عام 1882، على الأرجح من جزيرة ألدابرا المرجانية أو جزر سيشيل، وتعيش الآن في حظيرة بمنزل بلانتيشن، مقر إقامة الحاكم.

ونشرت الدراسة الأربعاء الماضي في دورية ساينس أدفانسز. وحدد ‌الباحثون 287 جيناً ذات متغيرات فريدة لدى جوناثان، بما في ذلك بعض الجينات المرتبطة بقمع الأورام وإصلاح الحمض النووي. كما تحمل السلحفاة نسخاً إضافية من جين يشفر بروتيناً يطارد الخلايا المسنة والخلايا ​السرطانية.

وقال الطبيب البيطري ‌الذي يعالج السلحفاة منذ فترة طويلة والمؤلف المشارك ​في الدراسة، جو هولينز، إنه عندما كانت جوناثان أصغر سناً، ⁠كانت معروفة بسلوكها المشاغب، بما في ذلك قلب الكراسي والاستلقاء على كرات الكروكيه. ومنذ ذلك الحين، تسبب إعتام عدسة العين في إصابتها بالعمى شبه التام. ويصف هولينز جوناثان بأنها «عملاقة لطيفة».

وربما أسهمت العوامل البيئية أيضاً في طول عمرها، إذ تعيش جوناثان على جزيرة استوائية، وتتبع نظاماً غذائياً مثالياً يديره بعناية أطباء بيطريون مدربون.

وقال هولينز إنه على الرغم من عمرها، لاتزال جوناثان تتمتع بشهية نهمة، إذ ترفع رأسها وتمد رقبتها الطويلة عندما ينادي عليها الطبيب البيطري.