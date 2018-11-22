إيكاردي وديبالا يتحرّران في غياب ميسي

المصدر: مكسيكو سيتي - أ.ف.ب

تحرّر مهاجما إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، ماورو إيكاردي وباولو ديبالا، بغياب النجم ليونيل ميسي ومخضرمين آخرين، مثل سيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا وغونزالو هيغواين، وافتتحا رصيدهما الدولي بقيادة الأرجنتين للفوز على المكسيك 2-صفر ودياً أول من أمس في مندوزا.

وجدّد المنتخب الأرجنتيني فوزه على المكسيك التي تغلب عليها ودياً، الجمعة الماضية، بالنتيجة ذاتها في قرطبة.

وفي مباراته الدولية الثامنة، افتتح إيكاردي، الذي استبعد عن تشكيلة مونديال روسيا 2018، سجله التهديفي مع بلاده بوضعها في المقدمة منذ الدقيقة الثانية حين تلاعب بمدافعين في منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بيسراه في مرمى الحارس خيسوس كورونا. ونجح نجم يوفنتوس ديبالا في توجيه الضربة القاضية للضيوف بإضافة الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 87، بعد تمريرة من جيوفاني سيميوني نجل مدرب أتلتيكو الإسباني دييغو سيميوني.