ديمبلي يهدّد برشلونة بخسائر مادية كبيرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن نادي برشلونة الإسباني سيواجه أزمة كبيرة إذا ما قرر بيع لاعبه الفرنسي الشاب، عثمان ديمبلي، الذي بات سلوكه غير المنضبط وعدم تأقلمه يمثل صداعاً كبيراً في رأس النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية إن برشلونة دفع 105 ملايين يورو لصالح بوروسيا دورتموند الألماني مقابل الحصول على خدمات ديمبلي، بالإضافة إلى حوافز مادية أخرى يحصل عليها النادي في حال تحققت بعض الأمور، أهمها تسجيل اللاعب لعدد معين من الأهداف أو حصد بعض الألقاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البنود هي التي ستجعل برشلونة يفكر مراراً وتكراراً قبل أن يقدم على بيع لاعبه الفرنسي الذي يمتد تعاقده معه حتى 2022، وهو التاريخ الذي سيتحدد فيه إذا ما كان ديمبلي قد حقق الشروط التي تستوجب حصول بوروسيا دورتموند على المزايا المادية الإضافية.

ولكن إذا ما قرر برشلونة بيع ديمبلي قبل التاريخ المذكور فسيحصل بوروسيا دورتموند تلقائياً على جميع المزايا المادية الإضافية، والتي تبلغ 40 مليون يورو، حتى لو لم يحقق اللاعب شروط استحقاقها.