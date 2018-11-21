محمد صلاح يسدد اشتراك مركز شباب نجريج بعد شطبه

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أنهى لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أزمة شطبه من كشوفات الناخبين في مركز شباب نجريج مسقط رأس لاعب المنتخب المصري بعد أن سدد اشتراكه المتأخر في مركز الشباب التابع لبسيون بمحافظة الغربية، وذلك بعد أن سدد الرسوم المتأخرة عليه والبالغ ثمنها 1026 جنيه مصري.

وكان الشارع الرياضي المصري قد شهد مؤخراً خبر شطب اللاعب الدولي من كشوف الناخبين في انتخابات مركز شباب نجريج التي أقيمت مؤخراً وشهد الخبر ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر موقع "اليوم السابع" المصري، صورة من إيصال سداد اللاعب للاشتراك السنوي البالغ 57 جنيهًا، موضح فيه سداد صلاح للأعوام الماضية التي بلغت قيمتها 969 جنيهًا لتبلغ القيمة الإجمالية المسددة 1026 جنيها، وظهر في الصورة تاريخ سداد الاشتراك في شهر أكتوبر الماضي وهو ما يعني أن المشكلة كانت قد حدثت قبل فترة من الأن.

