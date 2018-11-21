أستراليا تقسو على لبنان ودياً وتودّع كايهل بالدموع

المصدر: ميلبورن - أ.ف.ب

ودعت أستراليا نجمها الكبير، تيم كايهل، بفوز ودي على لبنان 3-صفر، أمس، في مباراة تدخل ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا في كرة القدم، المقررة مطلع العام المقبل في الإمارات.

وخرج إبن الـ38 عاماً عن الاعتزال الدولي، لخوض هذه المباراة الوداعية التي تألق فيها الأسكتلندي المجنّس حديثاً، مارتن بويل، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 19 و41، وذلك في أول مباراة له أساسياً مع أبطال آسيا، وأضاف ماثيو ليكي الثالث في الدقيقة 68.

ولم يخف كايهل دموعه بعد المباراة التي خاض الدقائق التسع الأخيرة منها، بعدما ضمن مدربه، أرنولد غراهام، الفوز أمام جمهور غفير احتشد في ملعب «أي إن زي ستاديوم».

وقال كايهل «أبكي للمرة الأولى في ملعب كرة قدم وأنا فخور بذلك».