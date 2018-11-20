إسبانيا تطلب من المغرب المشاركة في استضافة كأس العالم

المصدر: أحمد طارق-دبي

عرض رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، على نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، إمكانية تقديم ملف مشترك بين البلدين مع البرتغال لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم نسخة 2030.

ونقل سانشيز هذا المقترح خلال الاجتماع الذي عقده في الرباط مع رئيس الوزراء المغربي بمناسبة زيارته الأولى إلى البلد العربي، والتي سيلتقي خلالها بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس.

ولم يتحدث سانشيز عن المقترح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع العثماني، لكن مصادر إسبانية أفادت بتقديمه هذا العرض.

وبحسب المصادر، فإن المبادرة الإسبانية استقبلت بشكل مرضي من قبل رئيس الوزراء المغربي.

وكانت الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي أعلنت الصيف الماضي عزمها التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، بمناسبة مرور قرن على إقامة أول بطولة كأس عالم، وكانت في مونتفيديو.