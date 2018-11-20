استبعاد صلاح وميسي ورونالدو من "البالون دور"

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة ليكيب، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد نشر أسماء الثلاثي مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وزميله في الفريق رافائيل فاران في القائمة المختصرة.

واستبعدت الصحيفة تواجد غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد ومحمد صلاح مهاجم ليفربول ورونالدو مهاجم يوفنتوس وليونيل ميسي مهاجم برشلونة ضمن القائمة.

وبالرغم من هذه التسريبات إلا أن ليكيب لم تعلن بشكل رسمي حتي الآن القائمة المختصرة حول اللاعبين المرشحين لحصد الجائزة.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة هذا العام من قبل المجلة الفرنسية في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.