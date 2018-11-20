الأردن والسعودية ودياً في عمان اليوم

المصدر: عمان - أ.ف.ب

يستضيف منتخب الأردن لكرة القدم نظيره السعودي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بعمان، في مباراة دولية ودية، في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل.

وتعتبر مباراة الغد الأخيرة للأردن في عمان ضمن برنامج التحضيرات لكأس آسيا، حيث سيدخل المنتخب معسكراً خارجياً اوائل الشهر المقبل، قبل أن يتجه في منتصفه إلى الدوحة، للقاء قيرغيزستان وقطر والصين، في محطته الأخيرة استعداداً للنهائيات القارية.

واستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره السعودي بالفوز على ضيفه الهندي 2-1 السبت الماضي، بينما فاز المنتخب السعودي على ضيفه اليمني 1-صفر.

يذكر أن قرعة النهائيات الآسيوية أوقعت منتخب الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا وسورية وفلسطين، فيما جاء المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة الى جانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية.