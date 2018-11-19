محمد صلاح ممنوع من التصويت في انتخابات "نجريج" لعدم سداد 7 جنيهات

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أسقطت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، نجم ليفربول الإنجليزي اسم محمد صلاح، من كشوف الناخبين بمركز شباب نجريج "مسقط رأس اللاعب" التابعة لمدينة بسيون، في مفاجأة غريبة! والأغرب من ذلك هو أن سبب عدم إدراج اسم صلاح، في كشوف الناخبين بانتخابات مركز الشباب، التي أجريت مؤخرا، هو عدم سداده اشتراك العضوية خلال السنوات العشر الماضية.

وذكر ذلك الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه التلفزيوني على قناة "إم بي سي مصر"، واندهش من قرار مديرية الشباب والرياضة، وقال: "الناس تتمنى له الرضا يرضى، وبعدين يجي مركز شباب بسبب 7 جنيهات يوقف عضوية العالمي الذي يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، اللاعب بإمكانه أن يشتري المركز بالمدينة كلها".

وأضاف أديب في برنامجه "الحكاية": "صلاح جاب جون تاريخي مع المنتخب، أشادت به وسائل الإعلام العالمية، في الوقت اللي احنا بنشطب فيه اسمه.. الموظفين جرا ليها إيه؟ لازم ييجي هوّه بنفسه يسدد الاشتراك!".

من جانبه كشف ماهر أنور أشتيه عمدة القرية في تصريح لـ"العربية نت" سبب إسقاط اسم اللاعب، وقال إن محمد صلاح كان يحمل عضوية منتسبة بمركز الشباب في القرية والذي حمل اسمه بعد ذلك منذ العام 2006، مضيفا أن القانون الجديد للهيئات الرياضية يشترط سداد العضو للاشتراك أولا والانتظار لمدة عام ليكون له حق التصويت في أي انتخابات خاصة بالنادي أو مركز الشباب.

وأضاف "أن اللاعب ونظرا لانشغاله بمرحلة احترافه وانضمامه لمعسكرات منتخب مصر لم يسدد اشتراك العام الماضي ولذلك ووفقا للقانون لا يحق له التصويت في الانتخابات التي جرت الجمعة مؤكدا أن اللاعب سيشارك في التصويت في الانتخابات القادمة بعد سداده للاشتراك".