يوفنتوس يحدد شرطاً واحداً لبيع المغربي بنعطية

المصدر: أحمد طارق - دبي

يوفنتوس الإيطالي يحدد سعراً للأندية الراغبة في الحصول على خدمات المدافع المغربي المهدي بنعطية بحسب ما أشارت إليه تقارير صحافية، في ظل توقعات برحيل بنعطية عن "البيانكونيري" في الميركاتو الشتوي.

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي أن فريق يوفنتوس حدد سعراً للأندية الراغبة في الحصول على خدمات مدافع الفريق المهدي بنعطية، وأضاف أن إدارة "البيانكونيري" تُريد مبلغ 20 مليون يورو، من أجل السماح للاعب المغربي بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح الموقع الفرنسي، بناء على معلومات مستقاة من صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن إدارة "السيدة العجوز" يبدو أنها لن تقف في وجه رحيل المدافع المغربي عن الفريق، لكنها تريد في المقابل من أي فريق يأمل في الظفر بخدمات بنعطية وضع مبلغ 20 مليون يورو على الطاولة.