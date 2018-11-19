الأهلي المصري يعلن موعد وصوله إلى دبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري غداً الثلاثاء إلي مدينة دبي، استعداداً لمواجهة فريق نادي الوصل الإماراتي، المقرر لها الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وكشف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد يوسف، أن المدير الإداري في النادي، سمير عدلي، سيغادر اليوم الاثنين إلي الإمارات، لإنهاء كافة الأمور الخاصة بحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل تلك المواجهة المهمة.

وأضاف أن "الفريق سيغادر إلي دبي صباح الثلاثاء، علي أن يخوض تدريباته بأحد الملاعب الفرعية، ثم يختتم مرانه الرئيسي في إستاد الوصل الذي ستقام عليه المباراة، ويسبقها مؤتمر صحافي للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بجانب قائد الفريق حسام عاشور، كما تنص لوائح الاتحاد العربي".