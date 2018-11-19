موريتانيا تكتب التاريخ وتصعد إلى نهائيات أمم أفريقيا لأول مرة

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

تأهل منتخب موريتانيا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه، والمقرر إقماتها في الكاميرون 2019، بعد الفوز على ضيفه منتخب بوتسوانا بنتيجة 2-1، أمس، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات.

وتقدم المنتخب البوتسواني بهدف مباغت حمل توقيع كياجيلي كوبي في الدقيقة الرابعة، لكن الحسن العيد أدرك التعادل سريعا للموريتانيين في الدقيقة 19، ونصب اسماعيل جياكيتي نفسه بطلا للمباراة دون منازع، بعدما أحرز هدف التأهل الثمين في الدقيقة 89، ليقود المنتخب لصعود تاريخي للأمم الأفريقية.

وبهذه النتيجة، ضمنت موريتانيا الصعود إلى نهائيات الأمم الأفريقية بتصدرها المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، أمام أنغولا بفارق 3 نقاط، ثم بوركينا فاسو برصيد 7 نقاط، وأخيرا بتسوانا برصيد نقطة وحيدة.

وبات منتخب موريتانيا الملقب بـ(المرابطون) المنتخب العربي الخامس الذي يسجل حضوره في النهائيات بعدما سبقته منتخبات تونس ومصر والمغرب والجزائر، كما ضمنت منتخبات السنغال، ومدغشقر، ونيجيريا، وأوغندا، ومالي، وغينيا التأهل للبطولة التي تقام في الكاميرون صيف 2019 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.