أوجييه بطل العالم للراليات مرة سادسة

المصدر: كوفس هاربور - أ.ف.ب

أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد) لقب بطولة العالم للراليات للمرة السادسة توالياً والسادسة في مسيرته، بحلوله أمس، خامساً في رالي أستراليا المرحلة الأخيرة من بطولة هذا العام، ليقترب بشكل إضافي من الرقم القياسي لمواطنه سيباستيان لوب المتوج تسع مرات.

واستفاد أوجييه (34 عاماً) بشكل مباشر في الرالي الأسترالي، من انسحاب منافسَيه المباشرين البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) والأستوني أوت تاناك (تويوتا) في اليوم الأخير من السباق، ليحرز ثاني ألقابه مع فريقه الحالي، قبل العودة في الموسم المقبل الى فريق سيتروين.

وبنهاية المرحلة الـ13 من بطولة هذه السنة، حرم أوجييه نوفيل وتاناك لقباً عالمياً أول، واقترب من الرقم القياسي الذي يحمله مواطنه لوب المتوج بتسعة ألقاب توالياً بين العامين 2004 و2012.