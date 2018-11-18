زوجة فابريغاس: شكراً دبي.. شكراً ميسي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

توجهت دانييلا سمعان، زوجة لاعب منتخب إسبانيا السابق وفريق تشيلسي الإنجليزي فابريغاس، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بالشكر إلى قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وزوجته انتونيلا وإلى إمارة دبي التي كانت سبباً في إعادة الذكريات الجميلة الخاصة بهما.

وقالت دانييلا سمعان، في حسابها: " شكرًا لميسي وانتونيلا على الذكريات الجميلة التي تشاركناها معًا، وشكرًا لدبي التي جعلتنا نشعر وكأننا في وطننا لا نستطيع انتظار العودة أكثر من ذلك".

ويتواجد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في دبي من يومين في زيارة عائلية خاصة باللاعب مع أسرته وزار خلال تواجده عدداً من الأماكن الترفيهية في دبي.