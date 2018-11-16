محرز: لا يوجد حرب مع محمد صلاح

المصدر: أحمد طارق-دبي

شدد لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز، أنه لا يعرف شيئاً عما يقال عن الحرب القائمة بينه وبين نظيره في ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح.

وتحدث محرز للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر يوتيوب قائلاً: "الحرب مع صلاح؟ لا أعرف عنها أي شيء".

وأضاف: "صلاح لاعب جيد للغاية وأحبه فهو لاعب كبير".

وتابع: "لا يوجد أي داع للمعارك عبر مواقع الواصل الاجتماعي، لا توجد مشكلة مع صلاح".

وعن مثله الأعلى قال: "لا أقتدي بأي لاعب ولكنني أتمنى اللعب بجوار ليونيل ميسي".

وتوج رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2016، قبل أن ينجح صلاح في الظفر بذات الجائزة في العام الجاري.

وتوج محرز مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في 2016، فيما كان أبرز إنجاز لصلاح مع ليفربول بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.