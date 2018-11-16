تأجيل السوبر المصري السعودي بسبب مرض الخطيب

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر، تأجيل مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي واتحاد جدة، إلى أجل غير مسمى.

وقال الاتحاد السعودي في تغريدة: "الظروف الصحية لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، أدت إلى تأجيل كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وكان الأهلي كشف في بيان رسمي عن نية الخطيب إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في العنق يؤثر على فقرات ظهره خلال الأيام المقبلة، وحدد الإثنين المقبل لبداية تلك الرحلة العلاجية.

وفيما يلي بيان الاتحاد السعودي:

"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم إيضاح أنه بعض متابعة بيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري وما تضمنه من إعلان الظروف الصحية لمحمود الخطيب إلى جانب صعوبة مواعيد الدوري السعودي وازدحام روزمانته وبعد التنسيق بين اتحاد جدة والأهلي فقد تأم تأجيل السوبر المصري السعودي".

وكان مقرراً أن تقام المباراة في 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف البيان: "سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق، يأتي ذلك مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لرئيس النادي الأهلي ولمصر الحبيبة كل التقدم والازدهار"