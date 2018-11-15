مارادونا: لم أنتقد ميسي.. والصحافة تفتعل المشاحنات بيننا

المصدر: مكسيكو سيتي - د.ب.أ

نفى نجم الكرة الأرجنتينية والعالمية السابق، دييغو أرماندو مارادونا، قيامه بانتقاد مواطنه ليونيل ميسي، مؤكداً أن هذا الادعاء محض كذب، وأن قائد برشلونة صديق له. وأكد مارادونا في مقابلة مع صحيفة «ماركا» المكسيكية أن ما أشيع عن انتقاده لميسي ليس صحيحاً، وأنه لم يقم بإهانة نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين كما ادعى البعض، مشيراً إلى أن «الصحافة تفتعل المشاحنات بيننا».

وكانت بعض وسائل الإعلام نقلت أخيراً عن مارادونا بعض العبارات التي انتقد من خلالها ميسي، حيث قال: «من غير المجدي أن نجعل أحدهم قائداً وهو يحتاج إلى الذهاب إلى المرحاض 20 مرة قبل كل مباراة».

وأكمل: «لا أعرف لماذا صحف برشلونة دائماً ترغب في أن تفتعل بيننا المشاحنات، لكننا سعداء».