آل الشيخ يكشف عن تغريدة "مزورة" بشأن الأهلي المصري

المصدر: الرياض-د.ب.أ.

نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، التغريدة التي تم تداولها بشأن اعتراضه على المباريات المؤجلة للنادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة لتغريدة نسبت له وتفيد برفضه لعب أي فريق لمباريات بالدوري المصري، لحين انتهاء الأهلي من مؤجلاته.

ونفى آل الشيخ صحة التغريدة قائلا، "تغريدة مزورة ومعروف الهدف منها ومن نشرها".

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات المصرية قد أكد على صعوبة خوض الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة قبل يناير المقبل، بسبب مشاركاته الأفريقية والعربية ومباراة السوبر المصري السعودي، المقررة أمام الاتحاد في 25 نوفمبر الجاري في مصر.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت تسع مباريات للأهلي في الدوري المصري ومباراة في الكأس في ظل مشاركته بدوري أبطال أفريقيا وتأهله لنهائي البطولة بجانب مشاركته في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال