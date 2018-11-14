حكم يستعين بلعبة "حجر ورقة مقص" بعد نسيانه العملة المعدنية

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت تقارير بريطانية أن الحكم ديفيد مكنامارا عوقب بالإيقاف ثلاثة أسابيع، بسبب مطالبة لاعبتين بالاستعانة بلعبة حجر ورقة مقص، بدلا من إجراء القرعة، قبل مباراة لكرة القدم للسيدات، لأنه نسي إحضار العملة المعدنية.

ووقع الأمر قبل مباراة مانشستر سيتي على أرضه أمام ريدينغ في 26 أكتوبر الماضي، مع اللاعبتين ستيف هوتون (قائدة سيتي) وضيفتها كريستي بيرس.

ويتم استخدام عملة معدنية قبل أي لقاء لإجراء قرعة ويختار الفائز الاستحواذ على الكرة في بداية اللقاء أو نصف الملعب المفضل لديه في الشوط الأول.

لكن مكنامارا نسي العملة المعدنية في غرفته بالملعب، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه طلب الاستعانة بلعبة "حجر ورقة مقص" لتحديد اللاعبة الفائزة بالقرعة.

ونقلت تقارير عن المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي قوله: "يستطيع الاتحاد الإنجليزي أن يؤكد أن الحكم ديفيد مكنامارا تعرض للإيقاف لمدة 21 يوماً، وستبدأ العقوبة من 26 نوفمبر الجاري، بعدما وافق على قبول اتهام 'عدم التصرف بشكل يليق بمصلحة اللعبة'".

وأضاف: "هذا حدث بسبب واقعة في مباراة بين مانشستر سيتي وريدينغ الجمعة 26 أكتوبر، إذ لم يتمكن من تحديد الفريق الذي سيستحوذ على الكرة عن طريق قرعة بعملة معدنية كما تنص قوانين اللعبة".