إيران مهددة بالاستبعاد من كأس آسيا 2019

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه يتابع مستجدات الأوضاع والتطورات التي طرأت على اتحاد الكرة الإيراني، بعد أن أقر البرلمان الإيراني قانوناً يعتبر الاتحاد الإيراني لكرة القدم مؤسسة عامة غير حكومية، تمنع عمل الأشخاص المتقاعدين في الاتحاد.

وبحسب بيان نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني، أوضح أنه "يجب على الاتحادات الوطنية الأعضاء أن تقوم بأداء عملها دون تدخل أي أطراف خارجية سواء من الحكومة أو البرلمان".

وأضاف البيان: "يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قرب مع الاتحاد الإيراني للعبة، والذي تم انتخاب مجلس إدارته في دورة مدتها أربع سنوات اعتباراً من مايو 2016، وذلك لضمان عدم حصول تدخل خارجي في عمله".

وتابع بيان الاتحاد الآسيوي: "يعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سياسة عدم التساهل على الإطلاق مع أي تدخل خارجي في عمل الاتحادات الوطنية الأعضاء، ويأمل قبل شهرين من انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، أن يحافظ الاتحاد الإيراني لكرة القدم على استقلاليته من أجل تفادي أي عقوبات".