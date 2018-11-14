زوجة ريبيري وراء مشاجرة اللاعب مع معلق رياضي

المصدر: برلين - أ.ف.ب

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، أول من أمس، أن الشجار العنيف الذي تورط فيه نجم بايرن ميونيخ، الفرنسي فرانك ريبيري مع مواطنه باتريك غيو، المعلق والمراسل الرياضي في قناة «بي إن سبورتس»، تسببت فيه زوجته وهيبة، حيث قامت بتحويل رسالة تشمل تعليقات للمعلق على اللاعب وأداءه، عقب خسارة بايرن أمام دورتموند 2-3 في الدوري الألماني السبت الماضي. وأدلى ريبيري بتصريحات مسيئة بحق غيو وهاجمه جسدياً، حيث قام بصفعه ثلاث مرات على وجهه وأمام شهود كثيرين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها ريبيري في شجار عنيف، فقد سبق وحصل الأمر مرارا، كما تسبب له هذا السلوك العنيف منه في خسارته مكانه في منتخب فرنسا، وقد يواجه اللاعب عقوبات تأديبية من ناديه والاتحاد الألماني.