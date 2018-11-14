ريوس يغادر تدريبات ألمانيا مصاباً

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس، أن ماركوس ريوس، نجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، غادر تدريبات منتخب البلاد الأول «المانشافت» بعد إصابته بكدمة في القدم.

وسجل ريوس ثمانية أهداف لمصلحة بروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني «بوندسليغا» هذا الموسم، لكنه غاب عن مباريات منتخب الماكينات في بطولة دوري أمم أوروبا في أكتوبر الماضي بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

ولم يكشف الاتحاد الألماني عن مدة غياب النجم الكبير وإذا ما كان سيتمكن من اللحاق بمباراة ألمانيا الودية أمام روسيا غداً، أو المباراة المصيرية أمام هولندا في بطولة دوري أمم أوروبا والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

ويتعين على ألمانيا أن تحقق الفوز على هولندا للحفاظ على حظوظها في البقاء بدوري المستوى الأول بالبطولة الأوروبية، لكنها ستهبط مباشرة من هذا المستوى إذا ما حققت هولندا الفوز على فرنسا يوم الجمعة المقبل.

وبالإضافة إلى ريوس، يفتقد المدير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، مجهودات كل من مارك اوث، لاعب شالكه، للإصابة، وجوليان دراكسلر، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي اعتذر عن عدم خوض مباراة روسيا الودية لأسباب عائلية.