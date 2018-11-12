رونالدو يطلب شروطاً غريبة من الراغبين في العمل بمنزله

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكر موقع "تريبونا" أن جميع الموظفين، الذي يعملون في منزل البرتغالي كريستيانو رونالدو يتحتم عليهم التوقيع على اتفاق بعدم الإفشاء عن أي معلومات تخص رونالدو أو عائلته إلا بعد مرور 70 عاماً على وفاته، إذ أن النجم البرتغالي يُريد إبقاء حياته الخاصة سرية بشكل كبير للغاية.

وبحسب نص الاتفاق: "لا يجوز الكشف عن أي شيء يتعلق بحياة رونالدو الشخصية إلا بعد مرور 70 عاماً على وفاة اللاعب أو آخر أقاربه".

والجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، رفع عداده من الأهداف إلى ثمانية في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما نجح، أمس، في هز شباك ميلان (2-0) في قمة الأسبوع 12 من "الكالتشيو".