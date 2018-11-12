ريبيري يصفع مراسل "بي ان سبورتس"

المصدر: برلين - د ب أ

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم، ان لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري دخل في مشاجرة عنيفة مع مواطنه باتريك غيو مراسل قناة "بي ان سبورتس" ووجه اليه صفعات عدة، السبت بعد خسارة فريقه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 2-3 في بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ اللاعب الدولي البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش وقوع الحادث قائلا:"أخبرنا فرانك ريبيري عن وقوع شجار مع مواطنه فرانك غيو، الذي يعرفه منذ عدة اعوام، اتفقنا مع باتريك غيو منذ مساء السبت على عقد اجتماع مرتقب لمناقشة كيفية حل المشكلة، وأخبرنا السيد غيو ان هذا الأمر يصب ايضا في مصلحته".

ووقع الحادث، وفقا لشهادات جمعتها "بيلد"، في حافلة الفريق البافاري بعد ساعة من نهاية المباراة، التي تراجع بعدها بايرن ميونيخ الى المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن دورتموند.

ومن معرفته بالمراسل التلفزيوني، وهو لاعب محترف سابق، بادر ريبيري الى أخذ المبادرة، ووفقا للشهود، قام ريبيري بصفع غيو على وجهه ثلاث مرات قبل ان يدفعه من صدره.

وافترضت "بيلد" من دون أن تكون قادرة على اثبات ذلك، ان غضب اللاعب البالغ 35 عاما يعود الى تعليقات لغيو تناوله فيها خلال المباراة.