رئيس الأهلي المصري يطلب تقارير شاملة بعد خسارة كأس إفريقيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

طلب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، تقارير إدارية وفنية وطبية شاملة عن الفريق الأول لكرة القدم بخصوص الفترة السابقة من الموسم الحالي، من القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام، محمد يوسف، والمدير الفني، باتريس كارتيرون، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

وطالب الخطيب بسرعة الانتهاء من إعداد هذه التقارير لمناقشاتها معه شخصياً الخميس المقبل فور عودته من ألمانيا.

وكان الخطيب توجه من تونس إلى ألمانيا مباشرة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية الضرورية والتي كان أجلها أكثر من مرة نظراً لجدول أعماله المزدحم في فترة إعداد اللائحة الأساسية، ثم انشغاله مع الفريق الأول بعد بلوغه نهائي بطولة أفريقيا، علي أن يعود إلى مصر الأربعاء المقبل.