يوفنتوس يوجه صدمة جديدة إلى ريال مدريد

المصدر: أحمد طارق-دبي

بعدما ظفر بخدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي الماضي، ذكرت تقارير صحافية أن يوفنتوس يستعد لتوجيه ضربة جديدة إلى ريال مدريد بالتعاقد مع نجم أعطى على ما يبدو الضوء الأخضر للانتقال إلى "البيانكونيري".

قبل عودة عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى للدوران من جديد، خطف فريق يوفنتوس الإيطالي الأضواء من الجميع، عندما نجح في الحصول على خدمات أحسن لاعب في العالم خمس مرات، كريستيانو رونالدو في صفقة فاجأت الكثير من متابعي كرة القدم.

ويبدو أن "البيانكونيري" لا يريد الاكتفاء فقط بضم النجم البرتغالي رونالد من "الأبيض الملكي" بل يستهدف أيضاً واحد من أحسن اللاعبين في العالم في مركز الجناح الأيسر، في ضربة جديدة لريال مدريد، الذي يُحاول العودة إلى مستواه المعهود مع المدرب المؤقت سانتياغو سولاري.