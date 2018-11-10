الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

توج فريق الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على الأهلي المصري بنتيجة 3-0 ليتوج الترجي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3، ونجح الترجي في احراز ثلاثة أهداف عن طريق سعد بقير هدفين في الدقيقتين (45-54) وأنيس بدري في الدقيقة 87، بينما لم ينجح الفريق المصري في الوصول إلى مرمى الفريق التونسي طوال المباراة إلا في مرات معدودة، ويخسر الأهلي أفضليته في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 3-1، كما يخسر النهائي القاري للمرة الثانية على التوالي، وبذلك يكون الترجي هو ممثل القارة السمراء في مونديال الأندية الذي سيقام في ابوظبي.