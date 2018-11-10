6 خرافات جعلت الجمهور يتخوف من نهائي كوبا ليبرتادوريس

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

حظيت مباراة بوكا جونيورز أمام ريفر بليت، التي تقام اليوم في نهائي كوبا ليبرتادوريس (السوبر كلاسيكو)، بزخم إعلامي كبير في وسائل الإعلام العالمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ تعد المباراة من أعنف مباريات «الديربي» في العالم، ما أسهم في توقع الجمهور لمشاهدة أحد أقوى النهائيات في تاريخ دوري أبطال أميركا الجنوبية، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تشهد مواجهة الفريقين في النهائي.

ووفقاً للأحداث المثيرة التي دوماً تشهدها مباريات الفريقين، انتشرت في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، العديد من الشائعات، كان أبرزها ست خرافات تم تداولها بشكل كبير، جعلت الجمهور يتخوف من الأحداث التي يمكن أن ترافق المباراة، تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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