بالصور.. شاهد أبرز أعمال صانعة تمثال محمد صلاح المثير للجدل

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

لاقت الفنانة المصرية مي عبد الله صانعة تمثال نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الكثير من الانتقادات الفترة الأخيرة تعقيباً على الشكل النهائي لتمثال اللاعب بعد عرضه خلال النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في مصر.

وبالرغم من التعليقات السلبية والشكل النهائي للتمثال والذي أشار البعض بعد رؤيته إلى أن من صنعته فنانة مبتدئة، إلا أن أعمالها السابقة تشير إلى أنها فنانة متميزة وصنعت الكثير من التماثيل الرائعة لفنانين مصريين وغيرهم، ونلقي الضوء على أبرز أعمال الفنانة المصرية والتي اكدت عبر صفحتها الشخصية أنها تلقت إتصال من اللاعب المصري شجعها على الاستمرار وطلب منها عمل تمثال أخر له.