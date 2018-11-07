رجل أعمال متهم بقتل لاعب كرة وعائلته

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت مصادر رسمية، أن الشرطة البرازيلية ستوجه تهمتي القتل المُدبَر وإكراه الشهود للعائلة المتورطة في اغتيال لاعب وسط ساو باولو، دانييل كوريا فريتاس.

وسيكون على رجل الأعمال إديسون بريتيس جونيور، المشتبه فيه بقتل اللاعب، وزوجته وابنتيهما (18 عاماً) الرد على هذه الاتهامات، بعد أن أعادت السلطات استعراض ما حدث ليلة الحادث الذي وقع في بلدة ساو جوزيه دوس بينيايس.

هذا ما صرح به مأمور قسم البلدة، أماديو تريفيسان، خلال مؤتمر صحافي قال خلاله إنه "متأكد" من أن عائلة بريتيس "ضللت" الشرطة خلال الإدلاء بأقوالها حول الحادث.

وأشار "لقد بدأوا أقوالهم بالكذب، لقد اختلقوا رواية، وعدلوها من خلال الضغط على الشهود".