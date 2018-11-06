فالفيردي يكشف موقف ميسي من اللعب أمام إنتر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب نادي برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة ضد مضيفه إنتر الإيطالي، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لكنه لن يقدم على أي مخاطرة بشأنه.

وفي مؤتمره الصحافي عشية المباراة، قال فالفيردي: "ميسي قد يكون متواجد، لكن يجب انتظار التدريب وتبيان كيف يشعر، هو بحال جيدة لكن يجب أن يتوافر حد أدنى من الأمان للعب".

وأضاف: "يمكن أن يلعب من البداية، أن يشارك كبديل، ألا يلعب على الإطلاق.. كل شيء ممكن، الأكيد هو أننا لن نقدم على أي مخاطرة".