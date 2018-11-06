رونالدو قد يرحل إلى الدوري الأميركي

المصدر: أحمد طارق-دبي

اعترف نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن افتقاده للعب بجوار مهاجم فريق دي سي يونايتد الأميركي الحالي، الإنجليزي واين روني.

وذكر رونالدو في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "لدي ذكريات رائعة معه، إنه فتى رائع وعظيم، عندما انضممت إلى مانشستر يونايتد كان ملك إنجلترا، كنت أدعوه بيني وبين زملائي بلقب (بيتبول)، أتذكر عندما كان يخسر الكرة يكون قوياً، يسدد بقوة ويسجل العديد من الأهداف".

وأضاف كريستيانو رونالدو: "أنا أفتقد اللعب معه، ربما قد نلعب معاً من جديد في يوم من الأيام".

ولعب الثنائي رونالدو وروني في صفوف مانشستر يونايتد سوياً، لفترة وصلت إلى 5 سنوات، تحت قيادة المدرب الأسطوري لـ"الشياطين الحمر" السير أليكس فيرغسون.