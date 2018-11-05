الأهلي المصري يعلن تفاصيل رحلته إلى تونس

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي المصري محمد يوسف عن برنامج الفريق خلال رحلته إلى تونس لملاقاة الترجي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل بملعب رادس.

وقال يوسف إن الفريق سيغادر القاهرة في الثامنة صباح غدٍ، ويؤدي مرانه الأول مساء اليوم نفسه في تونس، ويستمر المران في اليوم التالي على أحد الملاعب التي تم الاتفاق عليها، وسيكون المران مغلقاً ولن يتم السماح بالحضور الجماهيري أو الإعلام للمزيد من التركيز لدى اللاعبين.

وأضاف أن المران الثالث والأخير للفريق سيكون مساء الخميس المقبل بملعب رادس الذي ستقام عليه المباراة، وسيكون مفتوحاً في أول 15 دقيقة فقط للإعلام وفقًا لتعليمات الاتحاد الافريقي للعبة (كاف).

وقبل المران الأخير بنصف ساعة سيكون هناك مؤتمر صحافي للمدير الفني للأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون وحسام عاشور قائد الفريق.

وأكد يوسف أنه أجرى اتصالات مكثفة مع فندق الإقامة في تونس خلال الساعات الماضية، للتأكيد على عدم السماح بإقامة أي فرد في الفندق غير البعثة الرسمية للأهلي، حرصاً على عدم تشتيت اللاعبين، وعدم التفكير في أي أمور جانبية، خصوصاً أن المباراة صعبة للغاية وتحتاج إلى تركيز من نوع خاص، وبذل أقصى جهد لإحراز كأس البطولة التي يتمنى أن تكون الهدية التي يستحقها الأهلي وجماهيره.

وأضاف أنه تواصل هاتفياً مع السفير المصري في تونس نبيل حبشي من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى تونس.

وأوضح يوسف أنه تلقى تأكيدات من السفير المصري في تونس بشأن ترتيب كل الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها بالشكل الأمثل، وتوفير سبل الراحة لها من أجل توفير المناخ المثالي لدعم الفريق في مباراة العودة.

وأوضح أن سمير عدلي المدير الإداري للأهلي سيسبق بعثة الأهلي إلى تونس، للاطمئنان على الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها وتحركاتها، وكذلك ملاعب التدريب وغيرها من الأمور الإدارية المتعلقة برحلة الفريق إلى تونس.