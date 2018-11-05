إصابة حارس النصر السعودي بارتجاج في المخ

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن نادي النصر السعودي، أمس، عن غياب حارسه الأسترالي براد لي جونز عن الملاعب لمدة 45 يوماً، بعد تعرضه لارتجاج في المخ.

وتعرض جونز للإصابة أثناء مباراة النصر أمام الأهلي أول من أمس، في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصيب جونز في رأسه بعد احتكاك مع زميله برونو في الدقيقة 74 عقب تسجيل عمر السومة الهدف الأول للأهلي.

وأثبتت الفحوص الطبية تعرض جونز لارتجاج في المخ.

وعلّقت زوجة جونز على الخبر قائلةً: «كنت أشاهد المباراة من خارج المملكة.. وأبنائي أصيبوا بحالة من الهلع ونحن نشاهد المباراة، أخبرني مدرب حراس المرمى أنهم يجرون الأشعة للاطمئنان على حالة جونز، وبعدها اتصل بي جونز أخبرني أنه بحالة جيدة».