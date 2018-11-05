إيقاف مدرب ريفربلايت 4 مباريات في كأس ليبرتادوريس

المصدر: أسونسيون - أ.ف.ب

قرر الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) إيقاف مدرب ريفربلايت الأرجنتيني مارسيلو غاياردو أربع مباريات لعدم احترامه تنفيذ عقوبة سابقة بحقه، وبالتالي لن يتمكن من قيادة فريقه في الدور النهائي من نهائي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في المواجهة المرتقبة ضد غريمه التقليدي بوكا جونيورز.

وفرض الاتحاد القاري أيضاً غرامة مالية بحق غاياردو مقدارها 50 ألف دولار، بالإضافة الى المباريات الأربع، وذلك لعدم احترامه تنفيذ عقوبة سابقة بحقه من خلال دخوله غرفة الملابس بين شوطي المباراة ضد غريميو البرازيلي في إياب نصف نهائي البطولة القارية الثلاثاء الماضي.

وعلل غاياردو دخوله إلى غرف الملابس بقوله: «لم يكن الأمر عملاً استفزازياً من قبلي بل مجرد رد فعل عاطفي ومندفع».

وكان غريميو تقدم باحتجاج لدى الاتحاد القاري مطالباً إياه بمنحه الفوز 3-صفر في المباراة (خسرها 1-2)، لكن الاتحاد الأميركي الجنوبي رفض طلبه.

وكان غاياردو ممنوعاً من دخول غرف الملابس في مباراة الإياب ضد غريميو بعد أن تأخر فريقه في العودة الى أرضية الملعب مطلع الشوط الثاني من مباراة الذهاب.

وبموجب قرار الاتحاد الأميركي الجنوبي للعبة، لن يتمكن غاياردو بالتالي من دخول ملعب بونبونيرا خلال ذهاب الدور النهائي في 10 نوفمبر، ولا ملعب مونومونتال الخاص بفريقه في مباراة الإياب في 24 منه.

وهي المرة الأولى التي يجمع فيها الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس عملاقي الكرة الأرجنتينية اللذين يخوضان المباراة التقليدية «سبور كلاسيكو» في دوري بلادهما.

ويعود آخر تتويج لبوكا جونيورز بالبطولة القارية الى عام 2007، وإذا قدر لنادي ضاحية بوكا الشعبية التتويج باللقب القاري للمرة السابعة في تاريخه، فسيعادل الرقم القياسي المسجل باسم نادٍ أرجنتيني آخر هو انديبندينتي الملقب بـ«ملك الكؤوس» في البطولة الأهم على صعيد هذه القارة.