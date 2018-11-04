الأخضر السعودي بطلاً لكأس آسيا للشباب

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

توج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بطلًا لكأس آسيا للشباب "إندونيسيا 2018" بعد فوزه على كوريا الجنوبية 2-1 في المباراة النهائية، ليحصد ثالث ألقابه الآسيوية، وكان المنتخب السعودي للشباب سبق له الفوز بكأس آسيا في مناسبتين، الأولى عام 1986، والثانية عام 1992.

واحتاج "الأخضر" الشاب لـ 26 عامًا ليظفر باللقب الآسيوي الثالث، والذي كان قريبًا منه في النسخة الماضية عندما تأهل للمباراة النهائية أمام اليابان لكنه خسر بركلات الترجيح.

وحصد "الأخضر" الشاب لقبه الآسيوي الأول عام 1986 عندما فاز على شقيقه البحريني 2-0 في المباراة النهائية، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة أيضًا، وفاز في نصف النهائي على كوريا الشمالية.

وفي نسخة عام 1992، كان المنتخب الوطني للشباب على موعد مع اللقب الثاني، عندما فاز في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية 2-0، بعد تخطيه في نصف النهائي شقيقه الإماراتي بالفوز بنفس النتيجة.