غوارديولا: لا أريد ضم ميسي

المصدر: أحمد طارق-دبي

نفى الإسباني بيب غوارديولا، نية فريقه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، تقديم عرض لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وجمعت علاقة طويلة بين غوارديولا وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، اذ أشرف عليه خلال توليه تدريب برشلونة بين العامين 2008 و2012، في فترة زاخرة بالألقاب بالنسبة للنادي الكاتالوني، شملت إحراز لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

ورداً على التقارير المتكررة في إسبانيا عن سعي بطل إنكلترا الى ضم ميسي (31 عاماً) وإعادة الجمع بينه وبين غوارديولا، نفى الأخير بشدة هذا الأمر في مؤتمر صحافي الجمعة.

وأوضح: "قلت مرارا منذ أن أتيت الى هنا (2016)، عندما تركت برشلونة، وفي بايرن (ميونخ الألماني الذي دربه بين 2013 و2016) والآن في سيتي، لم أطلب قط من ليونيل ميسي أن يأتي الى بايرن ميونيخ أو هنا".