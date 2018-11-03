فضائح جديدة تكشف تفاصيل دور ساركوزي في استضافة قطر لكأس العالم

المصدر: أحمد طارق-دبي

نشرت "بليتشر ريبورت" البريطانية، تكملة للتسريبات الأخيرة، والتي تضمنت هذه المرة وعداً من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 في حال قام الأخير بشراء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وتدشين قناة رياضية في فرنسا.

وجاء في نص التسريبات: في إحدى الاجتماعات بعام 2010، قام نيكولا ساركوزي بالطلب من تميم، أمير قطر الحالي، أن يشتري نادياً فرنسياً ويدشن قناة تلفزيونية في فرنسا " بي إن سبورتس"، وفي المقابل ستحصل قطر على حقوق استضافة كأس العالم 2022.

وتأتي هذه التسريبات ضمن سلسلة بدأت بالظهور، والتي تضمنت تعاون الفرنسي بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالي إنفانتينو، لتغطية تحايل باريس سان جيرمان المالي، والذي دفع قرابة 1.8 مليون يورو، وهو ما أبعد عنه العقوبات الرادعة التي كانت من المفترض أن تحرمه اللعب في البطولات الأوروبية أو منعه من التعاقدات لأكثر من فترة انتقالات.