نادي ليفربول يعزي الأردن في ضحايا السيول

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

توجه الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالتعزية إلى الشعب الأردني الشقيق في عقب وفاة عدد كبير من الأطفال إضافة إلى وجود عدد كبير من المفقودين في موقف يدل على اقتراب النادي الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح من الوطن العربي وشعوره بالمأساة الكبرى التي جرحت الشعب العربي والأردني.

وقال الحساب الرسمي في تغريدته: " كل تفكيرنا وخالص تعازينا لكل المتأثرين بالسيول في الأردن. لن تسيروا وحدكم أبداً".

ولاقت التغريده تفاعل كبير من الجمهور العربي الذي توجه بالشكر إلى النادي وإلى إداراته على هذا الموقف النبيل.