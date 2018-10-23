الهلال السعودي يكشف عن إصابة عمر عبد الرحمن وموقفه من المشاركة في كأس آسيا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعلن نادي الهلال السعودي المحترف له النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن، عن الإصابة التي تعرض لها اللاعب عقب إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، وذلك بعد أن كان اللاعب قد تعرض إلى إصابة في الركبة بمباراة الشباب بالدوري السعودي.

وقال النادي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "عمر عبد الرحمن" عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة".

وبذلك يتأكد غياب اللاعب عن منتخب الإمارات في بطولة كأس آسيا 2019 والتي تقام في يناير المقبل بالإمارات، حيث تحتاج الجراحة إلى فترة غياب قد تصل ستة أشهر من أجل العودة إلى الملاعب.