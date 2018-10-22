ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إبراهيموفيتش

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن ريال مدريد يدرس حالياً التعاقد مع النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، لسد الثغرة الكبيرة في هجومه.

وقالت إذاعة "الكادينا كوبي سير" الإسبانية أن ريال مدريد قد يتفاوض في الفترة المقبلة مع نادي لوس آنجليس غالكسي الأميركي، الذي يلعب إبراهيموفيتش في صفوفه.

ويعاني ريال مدريد من عقم تهديفي حالياً، بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

وسجل هجوم ريال مدريد رقماً قياسياً سلبياً، إذ فشل لاعبيه في إحراز أهدافاً لأكثر من 481 دقيقة، وهو السجل الأسوأ في تاريخ النادي "الملكي" منذ تأسيس النادي.