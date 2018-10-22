الاعتداء بالسلاح الأبيض على لاعبين في الجزائر

المصدر: الجزائر ــ أ.ف.ب

أصيب أربعة لاعبين على الأقل من نادي مولودية الجزائر، أول من أمس، إثر اجتياح المشجعين للملعب مباشرة بعد نهاية مباراته التي جرت في برج بوعريريج (250 كلم شرق الجزائر)، ضد النادي المحلي (1-صفر)، ضمن المرحلة الـ11 من الدوري المحلي، بحسب وسائل إعلام.

وذكرت قناة الشروق أن «مشجعي نادي أهلي برج بوعريرج اقتحموا الملعب، واعتدوا على لاعبي مولودية الجزائر مباشرة بعد نهاية المباراة».

وقالت إن «اللاعب عبدالرحمن حشود تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض»، وبثت فيديو يظهر اللاعب يتلقى الإسعافات، ويبدو على بطنه جرح.

وأضافت أن اللاعبين كريم بن عروس وهشام نقاش وزكريا حدوش تعرضوا أيضاً للاعتداء.

وأكدت الإذاعة الجزائرية الرسمية أن بعض لاعبي مولودية الجزائر هربوا من الملعب نحو مدرجات مشجعيهم، للاحتماء من جمهور أهلي برج بوعريرج، الذي اقتحم الملعب بعد نهاية اللقاء.

وأضافت أن الشرطة تدخلت لحماية اللاعبين، ورافقتهم إلى غرف تبديل الملابس.