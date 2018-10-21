آل الشيخ يطلب التحقيق في مشاجرة معاذ وحسين عبدالغني

المصدر: الرياض - د.ب.أ

شهدت الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالسعودية، أول من أمس، مشاجرة قوية خلال لقاء فريقَي اتحاد جدة وأُحد، كان طرفاها مدافع العميد، حسن معاذ، والمخضرم ولاعب فريق أحد، حسين عبدالغني، ما دعا رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تركي آل الشيخ، إلى طلب التحقيق في الواقعة.

وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل 1-1، وفي الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وبعد نهاية المباراة، اشتبك اللاعبان، وبدت آثار الاعتداء واضحة على وجه حسين عبدالغني، الذي تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة له عقب المشاجرة والدماء تسيل من وجهه، وتدخل مدرب اتحاد جدة، سلافين بيليتش، لفض الاشتباك بين اللاعبين.

من جانبه، قال تركي آل الشيخ، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طلبت حالاً التحقيق في ما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد».