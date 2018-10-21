برشلونة يكشف عن خطط لتطوير ملعبه وزيادة عدد المتفرجين

المصدر: برشلونة - رويترز

كشف نادي برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عن خططه لتطوير الملعب وزيادة سعة استاد نوكامب ضمن مشروع عملاق.

وأظهر برشلونة أول من أمس، خلال فيديو لمحاكاة شكل المشروع الجديد، أن سعة الملعب ستزيد من 99 ألف إلى 105 آلاف متفرج، مع وضع سقف يغطي الملعب.

وينوي برشلونة بدء أعمال التطوير في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى مدار ثلاث سنوات مقبلة، بدءا من 2019، حتى يواصل اللعب على ملعبه من دون توقف.

ووفقاً لهذه الخطة فإنه من المنتظر استكمال تطوير الملعب مع حلول موسم 2023-2024، وقال النادي إنه سيتكلف نحو 360 مليون يورو (414.47 مليون دولار).

وبدأ برشلونة بالفعل في أعمال بناء ملعب جديد للشباب وفريق البدلاء، وسيتم إطلاق اسم أسطورته، الهولندي الراحل يوهان كرويف، عليه، وسيكون مقراً للمران.

ويشهد المشروع الجديد بناء ملعب جديد لفريق كرة السلة أيضاً، إضافة إلى مساحات خضراء حول الاستاد الحالي.