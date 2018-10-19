تغريم أرتورو فيدال 800 ألف يورو بسبب شجار في ملهى

المصدر: برلين - أ.ف.ب

غرمت محكمة ألمانية في مدينة ميونيخ لاعب فريق برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، مبلغ 800 ألف يويو (921 ألفاً و812 ألف دولار)، بسبب تورطه في شجار بأحد الملاهي الليلية، الصيف الماضي، وتحميله مسؤولية أضرار.

وغرّمت المحكمة الألمانية التشيلي الدولي، محملة إياه أضرار 80 يوم عمل في الملهى، بواقع 10 آلاف يورو في اليوم الواحد، علماً أن فيدال ترك فريق بايرن ميونيخ الألماني، في أغسطس الماضي، بعد ثلاثة مواسم أمضاها معه، وانتقل إلى برشلونة الإسباني. وغاب فيدال (31 عاماً) عن جلسة النطق بالحكم بسبب مشاركته، أول من أمس، في مباراة ودية فازت فيها تشيلي على المكسيك 1-صفر، وحضر موكله.

ودين فيدال، والأخ غير الشقيق له ساندرينو، بالتعرض لرجل في ملهى «ميونيخ كراون»، في سبتمبر 2017، استناداً إلى كاميرات المراقبة. وغرّم ساندرينو (25 عاماً) 18 ألف يورو، بواقع تحميله عطلاً وضرراً عن 120 يوم عمل بقيمة 150 يورو في اليوم، وهي الغرامة الأعلى بسبب استعماله كوباً زجاجياً خلال الحادث.